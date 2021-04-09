شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم سلطان للترجى: فكر صح واكسب المولودية علشان الزمالك هيكسرلك الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك الأسبق، نصيحة إلى لاعبي الترجى التونسي قبل مواجهة مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها السبت المقبل في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث السنغالى فى الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الوقت الذى ينتظر فيه الأبيض هدية من الترجى التونسي بالفوز على مولودية الجزائر لضمان التأهل لدور الثمانية كمركز ثانى فى مجموعته برفقة الفريق التونسي.

وقال غانم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور، إنه إذا فكر الترجى التونسي بطريقة صحيحة عليه الفوز على مولودية الجزائر ويصعد برفقة الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع لاعب الزمالك الأسبق: "لو الترجى يفكر بطريقة صحيحة الزمالك فقط هو من يستطيع إقصاء الفرق الأخرى وفى نفس الوقت هو الفريق القادر على الصعود إلى النهائي وهيكسرلك الفرق، لكن المولودية لن يكمل المنافسة إذا صعد".

وواصل: "أتمنى أن يفوز الترجى التونسي على مولودية الجزائر ويصعد الزمالك إلى دور الثمانية، والزمالك فريق قوى ولو كان في يومه يستطيع الفوز على أي فريق وهو قادر على حصد الثلاث نقاط أمام تونجيت السنغالى".

ويستعد الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي غدا السبت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء هام ومصيري، حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر في مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.