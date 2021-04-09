شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد العزيز: كارتيرون أعاد الاستقرار للزمالك.. وهذا سبب استبعادى من جهازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير عبد العزيز، مدرب مساعد الزمالك السابق، إن كارتيرون المدير الفنى الحالى للفريق الابيض أعاد الاستقرار النفسى والفنى لفريق الزمالك، وهو ما وضح على أداء ونتائج الفريق مؤخرا، وآخرها الفوز على مولودية الجزائر فى الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع عبد العزيز فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أنه يحذر لاعبى الزمالك من التركيز فى مباراة الترجى والمولودية لأن ذلك لو حدث سيؤثر على مستواهم أمام تونجيث، وبالتالى يجب على اللاعبين التركيز فقط فى الفوز على بطل السنغال، مستبعدا تهاون فريق الترجى أمام المولودية.

وأضاف أنه عندما جاء كارتيرون للزمالك طلب منه العمل معه فى الجهاز، لكن خلافات شقيقه أيمن عبد العزيز مع إدارة الزمالك الحالية حالت دون وجوده فى الجهاز الحالى لكارتيرون، وتوقع أمير عبد العزيز فوز الزمالك ببطولة الدورى وكأس مصر هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي، غدا السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء هام ومصيري حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر في مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.

واستعان البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، بطريقة مختلفة فى تدريب حراس الفريق، قبل مواجهة تونجيث السنغالى حيث خاض الحراس التدريبات فى "الوحل" بعدما قام المدرب البرازيلى بزيادة منسوب المياه فى أرض الملعب، حتى يتمكن من تدريب الحراس على كافة الأجواء.