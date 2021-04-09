شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى فى الجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا آخر 5 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لمواجهة سيمبا التنزانى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلى و السلام»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة سيمبا كالتالي: ‏محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير.‏

وحسم الأهلى تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، عقب التعادل مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة.

2016

تعادل الأهلى فى نسخة 2016 مع أسيك ميموزا الإيفوارى سلبيا، فى اللقاء الذى أقيم فى الأراضى الإيفوارية، ليتأهل الأهلى للدور المقبل.

اكتسح النادى الأهلى ضيفه القطن الكاميرونى بنتيجة 3-1، سجلها كل من عمرو جمال "هدفين" وعبدالله السعيد، ليواصل المارد الأحمر طريقه للدور التالى.

نجح الأهلى فى الفوز على كمبالا سيتى الأوغندى بنتيجة 4-3، سجل أهداف الأحمر كل من وليد أزارو "هدفين" وساليف كوليبالى وصلاح محسن.

واصل الأهلى انتصاراته فى دور المجموعات وجاءت هذه المرة على شبيبة الساورة الجزائر بثلاثية نظيفة، حملت توقيع مروان محسن وحسين الشحات وهدف بنيران صديقة.

حقق النادى الأهلى تعادلا بطعم الفوز مع الهلال السودانى فى الخرطوم بنتيجة 1-1، في مباراة أشبه بالحرب بعدما تعدى على لاعبى الأهلى في الملعب بعدما خرج فريقه من البطولة.