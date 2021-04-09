شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحفز لاعبيه بمكافأة الفوز على المقاولون لتخطى دجلة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مكافأة الفوز على المقاولون العرب بواقع 8 آلاف جنيه لكل لاعب عقب التدريب المسائى اليوم، تحفيزا للاعبين لتخطى عقبة وادى دجلة فى كأس مصر والمقرر لها 15 أبريل الحالى على ملعب الجيش بالسويس التاسعة مساء.

واستأنف الفريق تدريباته الخميس عقب الراحة الـ48 ساعة التى منحها حسام حسن للاعبين عقب انتهائهم من لقاء المقاولون العرب، وطالب العميد اللاعبين بضرورة التركيز لتحقيق الفوز على وادى دجلة فى كأس مصر وتحقيق بطولة يحلم بها جماهير سيد البلد.

ويدخل الفريق السكندري لقاء دجلة وهو مكتمل القوة الضاربة باستثناء خالد قمر وعماد السيد الثنائى المستبعد بفرمان من المدير الفنى، وعمر الميدانى والذى تخلف عن الحضور لأسباب ظروف الطيران، وحسام عاشور الذى يعانى من الإصابة في الخلفية.

وقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل تجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.