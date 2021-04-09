شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يجهز شكوى للجنة التظلمات بعد قرار إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن المدير الفني لمنتخب الشباب ربيع ياسين سيتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد قرار إيقافه وتغريمه ماليًا من قبل اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد عمر ربيع ياسين، في تصريحات تليفزيونية، أن ربيع ياسين سيتقدم بالشكوى في لجنة التظلمات يوم الأحد المقبل. وتابع: "اتحاد الكرة يعلم جيدًا أن ربيع ياسين عمل في منتخب الشباب بدون عقد بينه وبين اتحاد الكرة، فكيف سيتم توقيع عقوبات عليه وتطبيق اللائحة عليه دون وجود عقد له". مضيفا: "حسام البدري والكابتن شوقي غريب وقعوا على عقود ولكن ربيع ياسين يعمل بدون عقد".

وكانت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري قد اصدرت عدة قرارات بالاشارة الي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس كالتالي:

أولا.. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه.

ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

ثالثاً.. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيه.

رابعا.. تغريم اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.

خامسا.. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلي نادي الجونه ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرين ألف جنيه.

وكان الخليج 365 قد انفرد فى وقت سابق من أمس الخميس بالكشف عن قرارات لجنة الانضباط قبل صدورها بشكل رسمى.