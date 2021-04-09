الأهلي يدافع عن كبريائه بمحاولة تذكير سيمبا بعاصفة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض الأهلي ختام منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة أمام فريق سيمبا التنزاني لكنها لن تغير شيئاً في مصير الفريقين في البطولة.

الأهلي ضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة لكن كوصيف للمجموعة، بينما تاهل سيمبا بطلاً للمجموعة بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات مُقابل 8 نقاط فقط لبطل إفريقيا.

لكن خسارة الأهلي الوحيدة حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا جاءت على يد فريق سيمبا، وبسببها خسر الأهلي صدارة المجموعة قبل جولة من النهاية.

وهو ما يجعل بطل القارة التاريخي مُطالباً أمام جماهيره على الأقل برد الاعتبار وتلقين المنافس التنزاني الطموح درساً يستعيد به كبريائه بعد هزيمة دار السلام بهدف نظيف.

ويأمل الأهلي في أن يتذكر فريق سيمبا وجماهيره ما حدث في دوري الأبطال عام 2019 عندما سقط الفريق التنزاني أمام الأحمر بخماسية نظيفة، في لقاء كان مثل العاصفة التي اقتلعت جذور الفريق التنزاني.

الفوز لن يغير واقع الأهلي في البطولة، لكنه سيقلص الفارق مع سيمبا من 5 نقاط إلى نقطتين فقط مع ختام مرحلة المجموعات، وهو ما يحسن قليلاً صورة البطل قبل معترك دور الثمانية.

لكن بيتسو موسيماني مدرب الفريق المصري أشار إلى أنه سيكون مضطراً ومجبراً على عدة تغييرات في فريقه أمام سيمبا بسبب الإصابات والجدول المزدحم، إلا أنه أشار إلى أهمية الفوز في المباراة لدى الأهلي وجماهيره.

كما يحتاج الأهلي لاستعادة مسيرة الانتصارات في دوري الأبطال قبل أن يصطدم بأحد أبطال المجموعات الثلاث الأخرى في دور الثمانية أملاً في استكمال طريقه نحو البطولة العاشرة.

الحدث: ختام مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 9 أبريل 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

الملعب: استاد الأهلي We السلام

القنوات الناقلة: بي إن سبورت HD 4، تايم سبورت الأرضية