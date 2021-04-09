مساعد كارتيرون السابق يوضح.. كيف يعمل الفرنسي مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح أمير عبدالعزيز المساعد السابق ضمن الجهاز الفني لباتريس كارتيرون في ولايته الأول مع الفريق، قائلًا أن الفرنسي لا يميل إلى المحاضرات الطويلة، ويعتمد في الأساس على القوة البدنية للفريق.

وقال عبدالعزيز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الهدف الأساسي لكارتيرون في الوقت الحالي هو مطالب اللاعبين بعدم اهدار الفرص على الأخص في بداية المباراة".

وبدأ في الحديث عن العمل الفني لكارتيرون مع الفريق قائلًا: "هو مدرب لا يقضي فترات طويلة في التدريب، لكنه دقيق للغاية فيما ينفذه أثناء التدريبات، ومستعد أن يقضي ساعات في الحديث بشكل فردي مع كل لاعب إذا استدعى الأمر".

وتابع: "كارتيرون يقوم بعمل محاضرة قبل المباراة بيوم واحد ليشاهد اللاعبين نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس".

وأضاف: "في اليوم التالي يجتمع باللاعبين لمدة 10 دقائق يوضح المطلوب من اللاعب في المباراة على المستوى الدفاعي والهجومي".

وواصل: "محاضرات كارتيرون ليست طويلة على الإطلاق، وسألناه عن هذا الأمر فأخبرنا أن لاعب الكرة يشعر بالملل سريعًا ويريد أن يعرف المطلوب في وقت قصير".

واستطرد: "ليلة المباراة يمر كارتيرون على كل غرفة ليتحدث فترة من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة ويتحدث معهم عن كل شيء سواء في كرة القدم أو الحياة الخاصة".

واختتم قائلًا: "الأساس بالنسبة لكارتيرون هو أن يقوم بتجهيز الفريق من الناحية الفنية، وتكتيكيًا منظم للغاية عندما يفقد الكرة يقوم بوضع خطين من 4 لاعبين، ويعتمد على الشق الدفاعي بشكل جيد ثم اللاعبين أصحاب السرعات في ضرب دفاعت الخصم".