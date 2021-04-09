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إمام عاشور: ما بدر مني كان حرصاً على المُشاركة.. وأتقبل أي قرار

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علّق إمام عاشور لاعب نادي الزمالك على أزمته الأخيرة التي تسببت في إيقافه وابتعاده عن تدربيات الفريق، كاشفاً عن حسن نيته.

وعبر حسابه على "انستجرام" قال عاشور :"أود أو أوضح أن ما بدر مني بعد لقاء الزمالك ومولودية الجزائر كان حرصاً على المشاركة ومساعة فريقي في الملعب".

وأضاف عاشور :"أكن كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني ولزملائي اللاعبين، وجمهور الزمالك العظيم".

وأنهى لاعب الزمالك :"أتقبل أي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهاز الفني، وأنا دائماً تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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