نشرة الخميس.. حكام القمة.. وعقوبة ربيع ياسين.. وفينجادا مديرًا فنيا للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا لأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 8 إبريل.

اتحاد الكرة عن عقد ساسي: الموسم سينتهي 30 سبتمبر.. نتمنى ألا تحدث أزمات

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن موسم الدوري المصري الممتاز سينتهي يوم 30 سبتمبر، موضحا أن عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية شهر يونيو سيتم مناقشتها حالة بحالة.

الجونة يعلن إصابة رضا شحاتة بفيروس كورونا

أعلن نادي الجونة، اليوم الخميس، إصابة مدرب الفريق رضا شحاتة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعد خوض الفريق الساحلي مباراة طلائع الجيش.

"لم نخاطب أجانب".. لجنة الحكام تحسم موقف حكم مباراتي القمة

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا نية لتأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، مضيفًا أن اللجنة لم تخاطب الاتحادات الأخرى لاستقدام أجانب لإدارة المواجهة.

مدرب الترجي: نلعب لمصلحتنا فقط أمام المولودية.. ونحترم الميثاق الرياضي

قال المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي مجدي تراوي، إن فريقه سيخوض مباراته المرتقبة مع مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم السبت المقبل على ملعب رادس، بتشكيلته المثالية وبالجدية ذاتها مثل كل مبارياته.

الاتحاد الإسباني يعلن حكام كلاسيكو الريال وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين ماتيو لاهوز حكمًا لإدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بينما سيقود غرفة تقنية الـ VAR الحكم سوتو جرادو.

سيطرة صلاح تنتهي في ليفربول على يد شاب بولندي

حصل اللاعب البولندي ماتيوز موسيالفسكي لاعب فريق ليفربول تحت 18 عامًا، على جائزة هدف الشهر في النادي الإنجليزي.

مصدر يوضح لمصراوي.. حقيقة بند "منع" الأهلي لعودة أزارو للدوري المصري

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لديه الأولوية في إعادة المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي حال قرار الأخير بيع اللاعب، مؤكدًا أن عقد بيع اللاعب يتيح له العودة لمصر مرة أخرى.

خطوة رسمية من الزمالك بشأن حكام القمة

أصدر نادي الزمالك، الخميس، بيانًا رسميًا يعلن من خلاله تمسكه بتولي طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الأهلي المقبلة في قمة دوري we المصري.

قمصان: إصابة ياسر قد تمنعه من مباراة سيمبا.. و5 أسابيع لعودة معلول

قال سامي قمصان، مدرب عام الأهلي، إن مدافع فريقه ياسر إبراهيم قد تبعده الإصابة التي يُعاني منها من الانضمام لقائمة ناديه التي ستواجه سيمبا.

"أولوية قصوى".. محاولة من جنوب أفريقيا لإعادة موسيماني

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الخميس، أن اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد، أوصت بالتعاقد مع المدير الفني بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

خاص.. مهلة أخيرة من فيفا للزمالك بشأن عقوبة أشيمبونج

قال الهولندي روي، محامي الغاني بنجامين أشيمبونج إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أخطرت الزمالك بمهلة أخيرة لتسوية مستحقات اللاعب السابق مدتها 30 يومًا.

قمصان: مباراة سيمبا مهمة لاستعادة الثقة.. ونثق في جميع اللاعبين رغم الغيابات

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي، إن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم سيمبا التنزاني ستكون صعبة.

رسمياً.. اتحاد الكرة يمنع ربيع ياسين وطبيب منتخب الشباب من ممارسة أي نشاط كروي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إيقاف ربيع ياسين المدير الفني لفريق منتخب الشباب السابق لمدة 6 أشهر على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس.

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لختام مجموعات الأبطال أمام سيمبا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ختام مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة على استاد الأهلي We السلام.

الخليج 365 يكشف محاور اجتماع رئيس الأهلي مع موسيماني قبل مواجهة سيمبا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على عقد اجتماع مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بغرفة مجلس الإدارة في الطابق الثاني بالمبني الاجتماعي للمقر الرئيسي بالجزيرة.

اتحاد الكرة يلتقي بفينجادا لمناقشة توليه مهمة المدير الفني

عقدت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة باتحاد الكرة جلسة اليوم الخميس مع المدير الفني البرتغالي بيلو فينجاد، من أجل التفاوض حول تولى مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة خلفًا لمحمود سعد الذي أقيل مؤخرًا.

الخطيب: أُقدر التحكيم المصري.. والقمة تحتاح طاقمًا أجنبيًا من التصنيف الأول

أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تقديره للتحكيم المصري، مشيراً إلى أن المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

موسيماني: مُجبر على تغييرات أمام سيمبا.. وصدارة المجموعة لا تعني التتويج

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه سيضطر لإجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة فريق سيمبا التنزاني في ختام منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مدرب سيمبا: سنواجه الأهلي لنثبت أننا أصبحنا عظماء وفي النهاية الصدارة لنا

صرح ديديه جوميز المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني بأنه سيواجه الأهلي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليثبت أن فريقه أصبح عظيمًا، كما صرح ميدي كاجيري مهاجم الفريق بأن الفوز في اللقاء هو هدفهم.

الشناوي: كنت أتمنى التأهل على رأس المجموعة.. ونلعب للفوز أمام سيمبا

قال محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، إن سيمبا منافس قوي، مشددًا على أهمية مباراتهم أمامه يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.