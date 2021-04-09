الطريق للقب.. تعرف على مباريات دور الثمانية بدوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أسدل الستار اليوم على الجولة الأخيرة من المرحلة الترتيبية لدوري سوبر السلة التي تقام بنظام الذهاب والإياب.

وجاءت نتائج الجولة الاخيرة كالتالي: فوز الاتحاد على الاهلي 79-71، والزمالك على الجزيرة بنتيجة 77-61، وسموحة على طلائع الجيش بنتيجة 78-76، والمصرية للإتصالات على سبورتنج بنتيجة 92-89.

وجاء الترتيب النهائي للمرحلة الترتيبية لدوري سوبر السلة كالتالي:

الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، والجزيرة ثالثا برصيد 24 نقطة، والأهلي رابعا برصيد 22 نقطة.

وجاء سبورتنج في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وسموحة سادسا بنفس الرصيد من النقاط، واحتل المصرية للإتصالات المركز السابع برصيد 17 نقطة، وجاء طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وبناء على ذلك، يلتقي الاتحاد صاحب المركز الأول مع طلائع الجيش صاحب المركز الثامن، والزمالك صاحب المركز الثاني مع المصرية للإتصالات صاحب المركز السابع.

ويلتقي الجزيرة ثالث الترتيب مع سموحة صاحب المركز السادس، بينما يواجه الأهلي رابع الترتيب فريق سبورتنج خامس الترتيب.

وستقام مباريات دور الثمانية من دوري السوبر للسلة بنظام البلاي أوفس (Best of 5)، على أن يتأهل الفائز بثلاث مباريات إلى دور نصف النهائي من المسابقة.

وتقام مباريات دور الثمانية بدوري السوبر أيام 16 و17 و20 و21 و24 إبريل على ملاعب الأندية.

ويلتقي الفائز من مواجهة الاتحاد مع طلائع الجيش، مع الفائز من مباراة الأهلي وسبورتنج في نصف نهائي دوري السوبر للسلة، وعلى الجانب الأخر يكون الطرف الثاني في نصف نهائي المسابقة يجمع بين الفائز من مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات مع الفائز من مباراة الجزيرة وسموحة.

وتقام مباريات نصف نهائي دوري السوبر أيام 4 و5 و7 و8 و10 مايو على أن يتم تحديد الملاعب بمعرفة الاتحاد المصري لكرة السلة، على أن يتم تحديد موعد نهائي دوري السوبر للسلة وفقا للارتباطات الدولية كما ذكر اتحاد السلة في بيانه الرسمي الذي أعلنه صباح اليوم.