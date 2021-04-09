الزمالك يفوز علي الجزيرة بدوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
واصل الزمالك انتصاراته بالفوز علي الجزيرة بنتيجة 77-61 في الجولة الأخيرة من المرحلة الترتيبية لدوري سوبر السلة.
وأنهى الجزيرة الفترة الأولي لصالحه بالتقدم بنتيجة 21-17 وواصل الفريق تفوقه وحسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 37 - 30.
ونجح الزمالك في العودة إلى المباراة خلال الفترة الثالثة التي شهدت تفوق كاسح للاعبي الابيض وحسموها لصالحهم بنتيجة 56-51.
وواصل فريق الزمالك سيطرته علي اللقاء خلال الفترة الرابعة التي حسمها لصالحه بفارق 16 نقطة في نهاية اللقاء.
وبهذه النتيجة يحسم الزمالك المركز الثاني في المرحلة الترتيبية بدوري سوبر السلة برصيد 25 نقطة والجزيرة ثالثا برصيد 24 نقطة.
وستقام مباريات دور الثمانية بدوري سوبر السلة والمقامة بنظام بلاي اوفس best of 5 أيام 16 و17 و20 و21 و24 ابريل الجاري.