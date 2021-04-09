الزمالك يفوز علي الجزيرة بدوري سوبر السلة

وواصل فريق الزمالك سيطرته علي اللقاء خلال الفترة الرابعة التي حسمها لصالحه بفارق 16 نقطة في نهاية اللقاء.

ونجح الزمالك في العودة إلى المباراة خلال الفترة الثالثة التي شهدت تفوق كاسح للاعبي الابيض وحسموها لصالحهم بنتيجة 56-51.

واصل الزمالك انتصاراته بالفوز علي الجزيرة بنتيجة 77-61 في الجولة الأخيرة من المرحلة الترتيبية لدوري سوبر السلة.

مروان الهواري

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