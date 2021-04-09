بمشاركة النني.. سلافيا براغ يحبط آرسنال بتعادل قاتل في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تعادل آرسنال من سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن مرحلة الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي على ستاد الإمارات.

وشارك محمد النني كبديل في المباراة بداية من الدقيقة 78 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين على حساب زميله توماس بارتي.

واستطاع الثنائي البديل بيير إيميريك أوباميانج ونيكولا بيبي أن يمنحا آرسنال التقدم بعدما استقبل الأول كرة من الخلف للأمام بشكل رائع ولعبها للثاني قبل ان يسقط أرضًا لينطلق بسرعته ويعلقها نحو الشباك أثناء محاولة الحارس الخروج لمواجهته.

ولم تكتمل فرحة آرسنال بالتقدم واستطاع سلافيا براغ من ركنية في الدقيقة 90+4 بعدما أتت الكرة على رأس أحد اللاعبين وذهبت إلى توماس هوليس الذي صوبها تجاه المرمى ولم يتمكن لينو من الإمساك بها ارتطمت في يده وسكنت الشباك.