بنزيمة يُفسر سبب حديثه الدائم مع فينسيوس خارج وداخل الملعب

أشاد هداف ريال مدريد “كريم بنزيمة” بالتطور الذي طرأ على مستوى زميله في خط الهجوم “فينسيوس جونيور” خلال المباريات الماضية للفريق في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه يمتلك كل شيء لتحقيق النجاح مع النادي الملكي.

وفسر كريم بنزيمة سبب تحدثه الدائم مع فينسيوس جونيور خارج وداخل الملعب، قائلاً في حديث نشرته صحيفة ماركا الإسبانية أمس الخميس “أتحدث إليه بصوت عال، ولكن هذا من أجله، أعلم أنه يستطيع تقديم المزيد للفريق، يمكنه أن يصبح ظاهرة عندما يريد”.

وأوضح “فيني لاعب صغير السن وأنا أؤمن به، يتمتع بكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح هنا”.

وسجل فينسيوس جونيور ثنائية أمام ليفربول في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء الماضي، ليضع الريال قدمًا في نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2018.

وتعرض اللاعب البرازيلي لانتقادات عدة بسبب سوء تعامله مع الكرة أمام المرمى، حيث أهدر أكثر مما سجل، لدرجة دفعت كريم بنزيمة نحو حث مواطنه “فيرلان ميندي” ألا يمرر الكرة إلى فينسيوس، أثناء تحدثهما بين شوطي مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا نهاية شهر أكتوبر 2020.

وألتقطت إحدى الكاميرات في الممر المؤدي إلى الملعب بين شوطي مباراة الريال وجلادباخ الحوار الذي دار بين كريم بنزيمة وميندي عن فينسيوس جونيور.