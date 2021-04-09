مشاهدة اهداف مباراة ارسنال وسلافيا براغ فى الدوري الاوروبي – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة ارسنال وسلافيا براغ فى الدوري الاوروبي، في ذهاب دور ال8 من بطولة الدوري الأوروبي، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021، والتي يستضيفها ملعب الامارات بمدينة لندن الانجليزية.

خطف سلافيا براج التشيكي تعادلا ثمينا بنتيجة 1-1 من أرض مضيفه أرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح الفريق التشيكي في تحقيق نتيجة إيجابية بملعب منافسه الإنجليزي، الذي سبق له وأن اكتسحه 7 / صفر في المواجهة الوحيدة بينهما في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2008 / 2009.

ويكفي سلافيا براج التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما سيكون على أرسنال الفوز أو التعادل بنتيجة تفوق 1 / 1 لضمان الوصول للمربع الذهبي.

وتقدم أرسنال عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 86، قبل أن يدرك توماس هولش التعادل للفريق التشيكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة التشيكية براغ يوم 15 من الشهر الجاري.

ونجح ارسنال في الوصول إلي هذا الدور بعدما حقق الفوز علي فريق أوليمبياكوس اليوناني بثلاثة أهدف مقابل هدفين في مجموع اللقائين ذهاباً وإياباً بدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

علي الجانب الأخر نجح سلافيا براغ التشيكي في الوصول إلي هذا الدور بعد أن حقق الإنتصار علي فريق رينجرز الاسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع اللقائين ذهاباً وإياباً بدور الـ 16 من بطولة الدوري الاوروبي.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم ارسنال “بيبي”