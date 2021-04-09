الامارات | سلامة المنصوري.. بطلة تجديف تدرس الإعلام

شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة المنصوري.. بطلة تجديف تدرس الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدرس لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، سلامة المنصوري، مادة الإعلام في جامعة زايد في أبوظبي، لتكون إعلامية فاعلة في خدمة الرياضة الإماراتية، إضافة إلى طموحها الرياضي في خوض أقوى البطولات العالمية بالتجديف الحديث، والسعي للتأهل إلى الدورة الأولمبية المقبلة، بعد نجاحها في الفوز على المستويين المحلي والخليجي بالمراكز الأولى.

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