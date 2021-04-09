الامارات | الزمالك ينتظر هدية الترجي للتأهل بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر هدية الترجي للتأهل بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر الزمالك المصري، وصيف بطل النسخة الماضية، هدية من الترجي التونسي، ليخطف بطاقة التأهل من مولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات). ويحتاج الزمالك إلى الفوز على ضيفه تونغيث السنغالي غداً على ملعب القاهرة الدولي، شرط خسارة عميد الأندية الجزائرية أمام مضيفه الترجي على ملعب «حمادي العقربي» برادس في التوقيت عينه. وضمن الترجي (10 نقاط) التأهل، فيما يملك المولودية ثماني نقاط، والزمالك خمس نقاط. وتغيّر شكل أداء الزمالك مع عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً من البرتغالي المقال جايمي باتشيكو، الذي قاده للفوز على المولودية في الجزائر (2-صفر).

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