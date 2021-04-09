الامارات | رسميا.. الحكم عمر آل علي يدير نهائي كــأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الحكم عمر آل علي يدير نهائي كــأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على حسابه في «توتير» أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة عيّنت رسمياً طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، التي تجمع شباب الأهلي والنصر على استاد نادي الشارقة، عند الساعة 19:05 من مساء اليوم.

ويضم طاقم التحكيم كلاً من المساعدين محمد أحمد، وحسن المهري، ومحمد سالم حكماً رابعاً، وصقر الزعابي حكم فيديو، وعلي راشد، وعمار الجنيبي مساعدين لحكم الفيديو، وعبدالواحد خاطر مقيّماً للحكام. وذلك نفي رسمي لما أوردته بعض وسائل الإعلام عن نية اتحاد الكرة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة هذه المباراة.

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