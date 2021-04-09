الامارات | أكثر من 320 لاعباً في بطولة رأس الخيمة لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 320 لاعباً في بطولة رأس الخيمة لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة التاسعة صباح اليوم منافسات بطولة رأس الخيمة لبناء الأجسام والفيزيك، التي ينظمها اتحاد الإمارات بدعم ورعاية من «واوان بروتين» للمكملات الغذائية، وتقام في قاعة VIP في رأس الخيمة بمشاركة أكثر من 320 لاعباً.

وتقام اليوم منافسات الفيزيك، وبناء الأجسام غداً. وتعد البطولة الأغلى في الإمارات من ناحية قيمة جوائزها المالية، التي تتعدى 100 ألف دولار، وستضم أربع فئات في الفيزيك (170 و174 و178، وأكثر من 178 سنتمتراً)، وفي بناء الأجسام (75 و85، وفوق 85 كلغ).

وقال عضو اتحاد الإمارات، ورئيس لجنة الحكام، فيصل الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لأعلى درجات الشفافية والحيادية في البطولة. وسيشرف على المنافسات حكام دوليون، هم: البحريني عبدالهادي جاسم، والعماني بدر العامري، والمصري محمد محسن، والإسباني خوسيه ماريا».

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