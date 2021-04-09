الامارات | كأس الدراجات تختتم الموسم اليوم في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الدراجات تختتم الموسم اليوم في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الدراجات، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم، بطولة كأس رئيس الدولة في مضمار القدرة بسيح السلم في دبي، لمسافة 80 كلم، برعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وهو آخر السباقات الرسمية في أجندة هذا العام.

وأكد رئيس اتحاد اللعبة، منصور بوعصيبة، أن البطولة تشهد مشاركة أندية في الدولة، والسماح لمشاركة فرق الهواة المواطنين، وحددت اللجنة الفنية المشرفة على السباق التابعة للاتحاد مشاركة 10 متسابقين لكل فريق، من بينهم لاعب مقيم.

وقال بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «حرص الاتحاد على الاستعداد للبطولة بشكل خاص، ومنذ فترة، كي تكون مسك ختام للموسم، فالبطولة تحمل أغلى إسم، وكان هناك اهتمام كبير من كل الأندية والفرق للمشاركة فيها، ونشكر جميع المؤسسات التي أسهمت في تنظيم هذا الحدث الرياضي المهم للاتحاد».

وأضاف: «رصد الاتحاد جوائز تكريم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفردي والفرق لممثلي الأندية، وجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للفردي والفرق على مستوى فرق الهواة المواطنين، كما سيمنح كأس البطولة للنادي الفائز بالمركز الأول في الفرق، وكأساً أخرى للفريق الفائز بالمركز الأول للهواة المواطنين».

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