اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس الخليج العربي

شباب الأهلي - النصر 19:05

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي - الهلال 17:00

صن داونز - شباب بلوزداد 17:00

الأهلي - سيمبا 21:00

فيتا كلوب - المريخ 23:00

الدوري السعودي

ضمك - النصر 20:05

الاتحاد - الهلال 21:50

هويسكا - إلتشي 23:00

الدوري الفرنسي

ميتز - ليل 23:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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