الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس الخليج العربي
شباب الأهلي - النصر 19:05
دوري أبطال إفريقيا
مازيمبي - الهلال 17:00
صن داونز - شباب بلوزداد 17:00
الأهلي - سيمبا 21:00
فيتا كلوب - المريخ 23:00
الدوري السعودي
ضمك - النصر 20:05
الاتحاد - الهلال 21:50
هويسكا - إلتشي 23:00
الدوري الفرنسي
ميتز - ليل 23:00
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