الامارات | مجلس دبي الرياضي يحصل على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يحصل على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مجلس دبي الرياضي في بيان له إنه نال شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال (الآيزو 22301:2012)، للمرة الثانية بعد عام 2018، وذلك بهدف قياس استمرارية بناء قدرة المجلس على الاستمرار في أداء نشاطه وخدماته الحيوية في جميع الأوقات.

وتسلم أمين عام المجلس، سعيد حارب، الشهادة من فلاديمير شيرني، المدير العام التجاري الإقليمي للمعهد البريطاني للمعايير والمواصفات - الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، ود. محمد عبدالوهاب الأنصاري، مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس، وعمار حسين، مدير تطوير الأعمال في مؤسسة بي أس آي الشرق الأوسط وإفريقيا.وبهذا يكون مجلس دبي الرياضي قد نال الاستحقاق الثاني للشهادة، لمحافظته على معايير ومواصفات المعهد البريطاني للمعايير والمواصفات، وضمان التعامل مع الحالات الصعبة واستمرارية الأعمال في المجلس.

ويمثل نظام الإدارة المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال، ومصمم لحماية العمل من تعطل محتمل، ويشمل الحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية وما يشابهها.

وسبق لمجلس دبي الرياضي الحصول على عدد من الشهادات في مجال جودة العمل، ومن بينها شهادة آيزو (البيئة 14001)، وشهادة آيزو (الصحة والسلامة 45001)، وشهادة آيزو (إدارة الجودة 9001).

- «الآيزو 22301:2012» تعد الثانية لمجلس دبي بعد عام 2018.

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