الامارات | النصر وشباب الأهلي.. ظروف متشابهة وصفوف مكتملة والهدف «كأس الخمسين»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وشباب الأهلي.. ظروف متشابهة وصفوف مكتملة والهدف «كأس الخمسين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريقا شباب الأهلي والنصر المباراة النهائية لكأس الخليج العربي «كأس الخمسين»، عند الساعة 19:05 من مساء اليوم، على استاد الشارقة، في ظروف متشابهة إلى حد كبير، وصفوف مكتملة.

ومباراة اليوم بمثابة النهائي الأول بين الفريقين، لاسيما أنهما سيتواجهان مجدداً على لقب كأس رئيس الدولة في 16 مايو المقبل.

وتقابل الفريقان في نهائي النسخة الماضية لكأس الخليج العربي وفاز النصر، الأمر الذي يدفع شباب الأهلي إلى التفكير جدياً في ردّ الاعتبار والبحث عن اللقب الخامس، في وقت يأمل النصر التتويج بالمسابقة مرة ثالثة في تاريخه، متسلحاً بمعنويات أفضلية الفوز في آخر مباراتين جمعت الفريقين، في المباراة النهائية لبطولتين مختلفتين، بعدما نجح العميد في الفوز على شباب الأهلي بنهائي كأس رئيس الدولة 2015، وعاد وكرر الفوز في الموسم الماضي بلقب كأس الخليج العربي الثاني له على حساب «فرسان دبي».

وتتركز الأنظار على الذهنية التكتيكية العالية التي يتمتع بها مدربا الفريقين: الوطني مهدي علي، الذي قاد شباب الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الحالي، وكذلك الأرجنتيني رامون دياز، صاحب الخبرة الكبيرة الذي أعاد الاتزان الفني للنصر منذ قدومه، وكلاهما يعلم جيداً نقاط القوة والضعف في كل فريق، ما يجعل من مباراة اليوم غير متوقعة.

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