الامارات | سلطان «النصر» يدخل القفص الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان «النصر» يدخل القفص الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق السلة في نادي النصر، صالح سلطان، بدخول القفص الذهبي. ويعد سلطان (31 عاماً) من العناصر المميزة في التشكيلة الأساسية للعميد، كما يعتبر من اللاعبين المواطنين الأكثر ثباتاً في الأداء على مدار المواسم الأربعة الماضية، بامتلاكه معدل تسجيل يبلغ 21.6 نقطة في المباراة الواحدة.

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