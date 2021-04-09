الامارات | «وهاجة» تتألق في الحول.. و«عنيد» يحسم الزمول في «ختامي المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «وهاجة» تتألق في الحول.. و«عنيد» يحسم الزمول في «ختامي المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق كل من «وهاجة» و«عنيد» في تحديات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، ضمن المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، وأقيمت التحديات المسائية على مدار 16 شوطاً للسيارات لمسافة ثمانية كيلومترات، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وحسمت «وهاجة»، المملوكة لسالم أحمد الفلاحي، لقب الشوط الرئيس الأول، للحول المحليات. في المقابل، فاز «عنيد» بلقب الزمول المحليات في الشوط الثالث، وأهدى الإنجاز إلى مالكه محمد سلطان الكتبي.

وأحرز «منيفه»، لسعيد بطي محمد المري، لقب ثاني أشواط الفترة المسائية. في جانب آخر، تمكن «رعد» من الحفاظ على الصدارة في سباق الزمول المهجنات في الشوط الرابع، مهدياً الإنجاز لمالكه مبارك صالح هادي اليامي.

وأقيمت على ميدان المرموم في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات في سن الحول والزمول، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج مؤسسات أبناء القبائل.

وسجل شعار أحمد سلطان الحلامي من خلال «مرموقه» حضوره القوي في أول الأشواط للحول المحليات للإنتاج. وأهدت «الظبي»، لسالم راشد الكتبي، المركز الأول في الشوط الثاني.

وجاء إنتاج شعار أحمد غانم المنصوري في صدارة الشوط الثالث، للزمول المحليات للإنتاج، عن طريق «مصيحان». وفاز «كفو» بالصدارة في الشوط الرئيس الرابع للزمول المهجنات للإنتاج، ليهدي مالكه مسلم سالم العامري لقباً غالياً في ختام موسمه الاستثنائي في سباقات الهجن.

من جهة أخرى، تتواصل اليوم السباقات في الفترتين الصباحية والمسائية من خلال 32 شوطاً للسيارات في سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في سابع أيام مهرجان ختامي المرموم للهجن،

بواقع 16 شوطاً في الصباح، ومثلها في المساء، وتبلغ مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

«كفو» حصد لقب الشوط الرئيس الرابع للزمول المهجنات للإنتاج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news