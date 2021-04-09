الامارات | عقوبة «الانضباط» وعدم استئناف خورفكان تُنهي موسم رامون لوبيز

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة «الانضباط» وعدم استئناف خورفكان تُنهي موسم رامون لوبيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن موسم مهاجم فريق خورفكان، البرازيلي رامون لوبيز، انتهى فعلياً، ولم يعد قادراً على المشاركة في أي من المباريات المتبقية في الموسم الجاري لدوري الخليج العربي. ويأتي ذلك بعد أن عاقبته لجنة الانضباط بالإيقاف لمباراة مع غرامة 50 ألف درهم، إضافة إلى إيقافه لمباراتين متتاليتين كعقوبة عن الطرد المباشر في مباراة عجمان في الجولة 23 لدوري الخليج العربي.

وتأكد الأمر رسمياً بعدم تقدم نادي خورفكان بأي استئناف على العقوبة في الوقت المخصص لذلك، ما يجعلها سارية حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعب رامون لوبيز قد اعتدى بصفعة على وجه أحد لاعبي عجمان في المباراة التي فاز بها «البرتقالي» بنتيجة 3-2، ما تسبب بطرده في الدقيقة العاشرة من المباراة.

ويعتبر لوبيز أنجح هدافي فريق «النسور»، حيث سجل 11 هدفاً في الموسم الحالي، وأسهم بشكل كبير في تألق الفريق والاقتراب بشكل كبير جداً من تحقيق البقاء بالدوري. يذكر أن خورفكان يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة، ويحتاج الى نقطتين فقط لضمان البقاء رسمياً في المباريات الأخيرة في الموسم الجاري.

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