شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: جهزنا طاقمى تحكيم لإدارة قمتى الأهلي والزمالك يومى 18 أبريل و10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة سبب تفكير لجنة الحكام فى إسناد مباراتى القمة المقبلتين بين الأهلى والزمالك لحكام مصريين وعدم استقدام حكام أجانب.

وقال وجيه أحمد فى مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "جهزنا طاقمين لإدارة القمة وجاهزين لمباراة الدور الأول يوم 18 أبريل أو 10 مايو المقبل، وحكام القمة سيكونون من السبعة الدوليين ومعاهم رخصة الفار، وكل الألعاب التى تعمل توتر كلها بترجع للفار سواء احتساب هدف أو تسلل أو طرد يبقى الأزمة محلولة ويكون طاقم حكام مصرى والقرار للاتحاد المصرى".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "فكرنا فى إسناد مباراة القمة لحكام مصريين نظرا لأن المباراة فى الأسبوع الرابع والثانية قبل نهاية الدورى بـ12 مباراة أى أنها لن تحسم البطولة على عكس ما كان يحدث فى السنوات الماضية التى تلعب فيه القمة فى نهاية الدور الأول والثانية".

وأوضح وجيه أحمد: "هيتم استبعاد الحكام المرشحين لإدارة القمة من إدارة مباريات الأهلى والزمالك فى الفترة القادمة اللى قبل القمة، ولو جبنا حكام أجانب سيكون الطاقم 6 حكام طاقم كامل".

كان الأهلى والزمالك قد اعترضا على قرار اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم مصرى لادارة القمة القادمة بين الفريقين المقرر لها يوم 18 ابريل الجارى .