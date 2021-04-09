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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 8 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إرسال اللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، لطاقم تحكيم مصري.

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لجهازه المعاون، عزمه إشراك محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق بالمباريات بشكل تدريجي بعد تألقه الملفت في التدريبات واستعادته جزء كبير من لياقته البدنية، حيث أكد المدير الفني أنه يرفض المغامرة بشيفو قبل التأكد من جاهزيته بنسبة 100% ليظهر بالشكل الذى يليق به أمام الجماهير.

تحت رقابة من الأجهزة الفنية للفريق الأول من الجانبين، يلتقى شباب الزمالك والإسماعيلى مواليد 1999 بالجولة الثامنة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية، ويتواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، لمشاهدة اللقاء، كما يتواجد حازم امام الظهير الأيمن للفريق و طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين، و بدر حامد مدير قطاع الناشئين، فيما يتواجد من الإسماعيلي إيهاب جلال المدير الفني للفريق وعماد سليمان المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويشارك مع شباب الزمالك، فى تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الإسماعيلي، عدد من اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق وشاركوا البعض منهم فى مباريات رسمية مثل المهاجم أسامة فيصل، والمدافع حسام عبد المجيد.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم علي ملعب النادي في اطار الاستعدادات لمباراة تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، لطاقم تحكيم مصري.

خاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمى، وركز مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، وتبعها مشاركة الحراس الثلاثة فى التقسيمة التى أقيمت فى نهاية التدريب الجماعى.

وجه حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق رسالة لمسئولى اتحاد الكرة لإعادة النظر فى قرار تعيين حكم مصرى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أعلم أن المسئولين عن اتحاد الكرة ولجنة الحكام لديهم خبرات هائلة ويرغبون فى الصالح العام ولكن قرار اسناد القمة لحكم مصرى قرار غير صائب يجب أن يعاد النظر فيه مرة أخرى".

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائي احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالى المصيرية، المقرر لها يوم السبت المقبل فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقى والتى لا بديل فيها عن فوز الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجى بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثانى المجموعة برفقة بطل تونس.