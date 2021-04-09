شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 8 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الخميس 8 / 4 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها إيقاف ربيع ياسين على خلفية تحقيقات منتخب الشباب، وغياب كهربا عن قائمة الأهلى أمام سيمبا التنزانى.

أصدرت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري عدة قرارات بالاشارة الي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس. كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة جاهزة لإرسال خطابات للاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك المقبلة يوم 18 ابريل الجاري في الدورى العام.

استقبلت اليوم اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الحكم الدولى أمين عمر هو الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني يوم 10 مايو المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بأن يدير اللقاء طاقم حكام مصري.

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لجهازه المعاون، عزمه إشراك محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق بالمباريات بشكل تدريجي بعد تألقه الملفت في التدريبات واستعادته جزء كبير من لياقته البدنية، حيث أكد المدير الفني أنه يرفض المغامرة بشيفو قبل التأكد من جاهزيته بنسبة 100% ليظهر بالشكل الذى يليق به أمام الجماهير.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستمر غياب محمود كهربا رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى إمكانية عودته للمباريات بداية من لقاء سيمبا.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.