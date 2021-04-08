شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع قدمًا في نصف نهائي الدوري الأوروبي بفوز خارج ملعبه على غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً ثميناً على مضيفه فريق غرناطة الإسباني بثنائية مقابل لاشيء في المباراة التي لعبت، مساء اليوم الخميس، على ملعب نيو لوس كارمينيس في إسبانيا، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج».

وتقدم الشياطين الحمر في الشوط الأول عن طريق اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 31، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني لم ينجح أي من الفريقين في العثور على طريق الشباك حتى الدقيقة 90، حين أضاف البنجم البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة أصبح على غرناطة التغلب على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في قلب أولد ترافورد من أجل التأهل إلى نصف النهائي، وهي المهمة التي قد يجدها الفريق الإسباني في منتهى الصعوبة.