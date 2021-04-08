شكرا لقرائتكم خبر عن النني يشارك في تعادل مثير بين أرسنال وسلافيا براج بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت نتيجة التعادل الأيجابي مباراة أرسنال وسلافيا براج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات ذهاب الدوري الأوروبي «يوروباليج».

وجاءت مجريات الشوط الأول من المباراة سلبية، وفي أحداث الشوط الثاني استطاع أرسنال التقدم في النتيجة عن طريق اللاعب نيكولاس بيبي في الدقيقة 86.

ورغم الهدف المتأخر، إلا أن أرسنال لم يستطع الحفاظ على تقدمه، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تعادل اللاعب توماس هولش لصالح سلافيا براج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة مشاركة لاعبنا الدولي محمد النني في أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 78 من عمر المباراة.