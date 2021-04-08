شكرا لقرائتكم خبر عن روما ينتصر على أياكس في هولندا.. وفياريال يفوز على دينامو زغرب الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أي سي روما الإيطالي انتصاراً كبيراً على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي«يوروباليج».

وفي أحداث الشوط الأول تقدم اللاعب دافي كلاسن لصالح أياكس في الدقيقة 39، وتعادل في الشوط الثاني لصالح ذئاب العاصمة الإيطالية لورينزو بيلجريني في الدقيقة 57، وأضاف اللاعب روجر إباتيز الهدف الثاني لصالح روما في الدقيقة 87.

وكان اللاعب دوشان تاديتش قد أهدر ركلة جزاء لصالح أياكس في الدقيقة 53.

وفي مباراة أخرى، استطاع فياريال الإسباني من تحقيق الأنتصار على دينامو زغرب بهدف مقابل لاشيء على ملعب ماكسيمير في أوكرانيا في إطار ذهاب الدور نفسه.

وأحرز اللاعب جيرارد مورينو هدف فياريال الوحيد من ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 44.