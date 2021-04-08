شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لماركوس راشفورد بعد هدفه ضد غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد فريق مانشستر يونايتد للتقدم بهدف نظيف على نادي غرناطة الإسباني في الشوط الأول من مباراة مرحلة الذهاب لدور الـ 8 من الدوري الأوروبي.

وسجل راشفورد الهدف الوحيد في النصف الأول من المباراة بعد 30 دقيقة من زمن اللعب، وبعد تمريرة رائعة من قلب الدفاع السويدي فيكتور لينديلوف.

وأصبح راشفورد هو رابع لاعب من البريميرليج هذا الموسم يسجل 20 هدفًا أو أكثر في مختلف البطولات، بعد هاري كين (29) محمد صلاح (27) وبرونو فيرنانديز (23).

ويعد راشفورد هو أول لاعب إنجليزي يسجل 8 أهداف مع مانشستر يونايتد خلال موسم في المسابقات الأوروبية (باستبعاد التصفيات) منذ بوبي تشارلتون في موسم 1964/1965

وأصبح المهاجم الإنجليزي هو أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في مختلف البطولات لموسمين على التوالي مع مانشستر يونايتد، منذ واين روني في موسمي 2008/2009 و2009/2010