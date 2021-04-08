شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يضرب الأهلي بالثلاثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زاد الرائد من معاناة مضيفه الأهلي بعد أن تفوق عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة ٢٥ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف الرائد الثلاث عن طريق كريم بركاوي (هدفين من ركلتي جزاء ١٦، ٢٤)، أرنود دجوم (د: ٢٨)، فيما جاء هدفا الأهلي عن طريق البديلين مهند عسيري (د: ٧٢)، عمر السومة (من ركلة جزاء ٩٠+١).

وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه التاسع ويصل للنقطة ٣٢ ويقفز للمركز الثامن، فيما تلقى الأهلي الخسارة العاشرة له في الدوري ويتجمد رصيده عند ٣٥ نقطة وفي المركز السابع.