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الرائد يضرب الأهلي بالثلاثة

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جدة - خالد شويل - زاد الرائد من معاناة مضيفه الأهلي بعد أن تفوق عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة ٢٥ لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاءت أهداف الرائد الثلاث عن طريق كريم بركاوي (هدفين من ركلتي جزاء ١٦، ٢٤)، أرنود دجوم (د: ٢٨)، فيما جاء هدفا الأهلي عن طريق البديلين مهند عسيري (د: ٧٢)، عمر السومة (من ركلة جزاء ٩٠+١).

وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه التاسع ويصل للنقطة ٣٢ ويقفز للمركز الثامن، فيما تلقى الأهلي الخسارة العاشرة له في الدوري ويتجمد رصيده عند ٣٥ نقطة وفي المركز السابع.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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