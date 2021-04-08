بدء بطولتي تنس السيدات والرجال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس بطولتا التنس للسيدات والبادل للرجال اللتان ينظمهما الاتحاد السعودي للتنس بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالرياض، حيث تقام على ملاعب التنس بجامعة الأميرة نورة البطولة التصنيفية الثانية للسيدات لجميع الفئات بمشاركة 97 لاعبة، ويقود البطولة تحكيميا 18 حكمة سعودية برئاسة الحكم العام شريفة الشمراني يساعدها الحكم ريما بن عيدان، فيما تقام على ملاعب جامعة الأمير سلطان بطولة البادل للرجال الأولى بمشاركة 106 لاعبين ويقود البطولة 18 حكما برئاسة الحكم العام السعودي الدولي يوسف الطريف يساعده الحكم محمد اليوسف.

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