الإعلان عن رحيل بواتنغ يثير التوتر بين مدرّب بايرن ومديره الرياضي

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برلين : اثار الإعلان الرسمي عن رحيل مدافع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتنغ نهاية الموسم الجاري التوتر بين المدير الرياضي حسن صالحمدزيتش والمدرب هانزي فليك الذي يحوم الشك حول بقائه في مقعد التدريب الموسم المقبل.

ولم يجدد الفريق البافاري عقد اللاعب البالغ 32 عاما، بحسب ما أكد مدير النادي البوسني الاربعاء، على هامش ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الذي خسره بايرن امام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2 3.

وكان حامل لقب الدوري الالماني قد ضمن خدمات الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو مدافع لايبزيغ، للحلول بدلا من بواتنغ بدءا من الموسم المقبل.

واكد صالحمدزيتش أن رحيل بواتنغ "كان قرارا لادارة النادي اشترك فيه المدرب. شرحت الأمر لجيروم وتفهّم ذلك".

ربما كان قرار مشتركا، لكن فليك لم يكن مقتنعا بحسب ما قال "الجميع يعرف شعوري تجاه جيروم، وما هي قدراته"، علما ان فليك الذي قاد الفريق الموسم الى لقب دوري ابطال اوروبا عبّر مرارا عن رغبته بتمديد عقد بواتنغ المتوّج بلقب مونديال 2014.

وبعد مباراة سان جرمان، أجاب فليك على اسئلة عن بواتنغ "يجب أن أردّ هنا على الاسئلة بطريقة احترافية، لكني لست مجبرا بالاجابة على كل الاسئلة. لعبُ أدوار كوميدية ربما يكون أحيانا ضمن أدوار المدرب".

وأعاد هذا الملف صبّ الزيت على نار العلاقة بين صالحمدزيتش وفليك، المتوترة في الاسابيع القليلة الماضية.

يرفض المدرب الذي قاد بايرن الى سداسية تاريخية الموسم الماضي تأكيد بقائه مع بايرن الموسم المقبل "ما يهمني أن نلعب جيدا، وكل الأمور الأخرى لا اكترث لها راهنا".