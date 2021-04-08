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الأهلي يعلن موقفه من إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

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القاهرة - سامية سيد - عبر مسئولو النادي الأهلي عن تقديرهم الخالص للتحكيم ‏المصري، وأكدوا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة أمام الزمالك يوم 18 أبريل الجاري بالدوري المصري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وشدد مسئولو الأهلي على أنهم يثقون تماماً في قدرة التحكيم المصري وإمكانياته، وقالوا إنهم أبلغوا إدارة اتحاد الكرة بأن الوقت غير مناسب لإسناد القمة المقبلة لطاقم تحكيم مصري.

ويرى مسئولو الأهلي أن هناك مُتسعا من الوقت لاختيار طاقم تحكيم أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية فى هذ الشأن.‏

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أرسلت خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي فى الدورى المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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