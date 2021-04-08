شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موقفه من إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مسئولو النادي الأهلي عن تقديرهم الخالص للتحكيم ‏المصري، وأكدوا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة أمام الزمالك يوم 18 أبريل الجاري بالدوري المصري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وشدد مسئولو الأهلي على أنهم يثقون تماماً في قدرة التحكيم المصري وإمكانياته، وقالوا إنهم أبلغوا إدارة اتحاد الكرة بأن الوقت غير مناسب لإسناد القمة المقبلة لطاقم تحكيم مصري.

ويرى مسئولو الأهلي أن هناك مُتسعا من الوقت لاختيار طاقم تحكيم أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية فى هذ الشأن.‏