شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحافظ على مكانه الأساسي فى تشكيلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك على مكانه بالتشكيلة الأساسية لفريقه، حيث سيستمر في تشكيل لقاء تونجيث المقبل، عقب تألقه الملفت في لقاء مولودية الجزائر، ودوره الكبير في تحقيق الفوز من خلال الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجمات الفريق الجزائري، لينال ثقة كارتيرون ويقرر استمراره في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي، بعد غدا السبت ، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء هام ومصيري حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر في مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.

واستعان البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، بطريقة مختلفة فى تدريب حراس الفريق، قبل مواجهة تونجيث السنغالى حيث خاض الحراس التدريبات فى "الوحل" بعدما قام المدرب البرازيلى بزيادة منسوب المياه فى أرض الملعب، حتى يتمكن من تدريب الحراس على كافة الأجواء.