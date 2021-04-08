شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحافظ على مكانه الأساسي فى تشكيلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
واستعان البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، بطريقة مختلفة فى تدريب حراس الفريق، قبل مواجهة تونجيث السنغالى حيث خاض الحراس التدريبات فى "الوحل" بعدما قام المدرب البرازيلى بزيادة منسوب المياه فى أرض الملعب، حتى يتمكن من تدريب الحراس على كافة الأجواء.
وشهدت التدريبات ارتفاع الروح المعنوية للاعبي الزمالك بشكل كبير بعد المستوى المتميز والإشادة الكبيرة منذ انتهاء مباراة المولودية بمستوى كل اللاعبين، كما جاءت زيارة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء تونجيث ليزيد من الروح المعنوية لهم، حيث حرص رئيس الزمالك على تهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء المولودية الأخير، كما طالب اللاعبين بالتركيز في القادم ومواصلة الانتصارات، وعلى هامش الزيارة حرص اللواء عماد عبد العزيز على عقد جلسة مع المدير الفني كارتيرون، وتركز الحديث الودي حول لقاء المولودية والتهنئة بالفوز والتمسك بالأمل.