شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: لدينا الوقت لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة وننتظر القرار النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة جاهزة لإرسال خطابات للاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك المقبلة يوم 18 ابريل الجاري في الدورى العام.

وقال المصدر، إن هناك فرصة أمام اللجنة لمخاطبة اتحادات أوروبا لإستقدام أجانب حيث مازال هناك 10 أيام تفصلنا عن المباراة، ولكن يبقى قرار اللجنة الثلاثية لادارة اتحاد الكرة هو الفيصل في هذا الأمر سواء بتعيين حكام مصريين أو استقدام الأجانب.

ورشحت لجنة الحكام الدولى محمود البنا لإدارة مباراة القمة الأولى يوم 18 ابريل الجارى، بينما رشحت أمين عمر لإدارة مباراة القمة الثانية يوم 10 مايو المقبل، انتظارا للقرارالنهائى من اللجنة التى تدير الجبلاية.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.