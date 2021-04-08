شكرا لقرائتكم خبر عن غياب كهربا عن قائمة الأهلى أمام سيمبا التنزانى لأسباب فنية أم تأديبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار غياب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح النادى الأهلى، عن القائمة التي أعلنها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى we السلام»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، دهشة جماهير المارد الأحمر.

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏

وتوقعت جماهير الأهلى تواجد محمود كهربا في قائمة مواجهة سيمبا بعد انتهاء فترة الإيقاف التي فرضها مسئولو الأهلى على اللاعب بعد ما فعله كهربا مع موسيمانى، وعاد للمران بشكل طبيعى بعدما تماثل للعقوبة.

غياب كهربا عن القائمة جعل المتابعين يرونه بأنه إما لأسباب فنية لعدم اكتمال جاهزية كهربا لغيابه لمدة شهر، أو لأسباب تأديبية من موسيمانى بعد ما قام به الاعب تجاهه، وستجيب الأيام المقبلة عن تساؤلات الجماهير والمتابعين بشأن وضع كهربا مع الأهلى.

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، عقب التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة.