شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 8 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 8 / 4 / 2021 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي :
النصر يطلب مواجهة الأهلي فى القاهرة بدلاً من الإسكندرية..والأحمر يُرحب
أرسل نادي النصر خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يطلب فيه إقامة مباراة الأهلي يوم 14 أبريل الجاري في دور الـ32 في كأس مصر بالقاهرة بدلاً من الإسكندرية.
بواليا يشارك فى مران الاهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة سيمبا
شارك والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمباراة سيمبا.
الضامة تبعد ياسر إبراهيم عن الاهلي في مباراة سيمبا بدوري الأبطال
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا واستمرار غياب كهربا
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستمر غياب محمود كهربا رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى إمكانية عودته للمباريات بداية من لقاء سيمبا.
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يسعى إلى الفوز على سيمبا التنزاني، في مباراة الغد رغم حسم التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفوز أمر مهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره.