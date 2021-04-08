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أخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 8 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 8 / 4 / 2021 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي :

 

النصر يطلب مواجهة الأهلي فى القاهرة بدلاً من الإسكندرية..والأحمر يُرحب

أرسل نادي النصر خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يطلب فيه إقامة مباراة الأهلي يوم 14 أبريل الجاري في دور الـ32 في كأس مصر بالقاهرة بدلاً من الإسكندرية.

 

بواليا يشارك فى مران الاهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة سيمبا

شارك والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمباراة سيمبا.

الضامة تبعد ياسر إبراهيم عن الاهلي في مباراة سيمبا بدوري الأبطال

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

 

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا واستمرار غياب كهربا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستمر غياب محمود كهربا رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى إمكانية عودته للمباريات بداية من لقاء سيمبا.

 

 

موسيماني : الأمور غير الطبيعية حرمت الأهلي من قمة المجموعة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يسعى إلى الفوز على سيمبا التنزاني، في مباراة الغد رغم حسم التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفوز أمر مهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره.

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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