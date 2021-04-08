شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يقبل يد ورأس زوجته سمارة بعد عقد قرانهما.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تقبيل يد ورأس زوجته الأميرة سمارة يحيى، بعد عقد قرانهما، مساء اليوم الخميس، الذى أقيم فى أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى، فى حضور عائلى بهيج مع الأهل والأصدقاء وزملائه فى القلعة البيضاء.



أبو جبل وزوجته

كما حرص بعض حضور الحفل، على نشر صور وفيديوهات جديدة من لحظات عقد المأذون للقران، وأيضا تظهر رقص أبو جبل وزوجته.

واحتفل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد قرانه اليوم الخميس فى أحد فنادق القاهرة، فى حضور عائلى بهيج مع الأهل والأصدقاء، وكان زميليه شيكابالا وعبد الله جمعة من ضمن الحاضرين، وحرصا على تهنئة أبو جبل.

يشار أن الأميرة سمارة يحيى، زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك، توجت بلقب ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019، وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر، حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى إنجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.





دخلت مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر، ومازالت تحتفظ بأصولها وتعيش فى مسقط رأسها بعيد عن الأضواء، كما أنها تشارك فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر.























