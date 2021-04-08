شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الخميس 8 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الخميس 8 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها استقبال اللجنة التى تدير الجبلاية، نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

نشر الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، صورة من مران الفريق الجماعى الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمباراة سيمبا. وعلق والتر بواليا على الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "دعنا نواصل السير على هذا النحو" في إشارة لعودته للتدريبات بعدما أصيب في مران الأمس ولم يستطع استكماله.

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،في مؤتمر صحفي موسع عقدته الوزارة اليوم الخميس بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إنجازات مصر في الفترة 2014-2020 في مجالي الشباب والرياضة.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يسعى إلى الفوز على سيمبا التنزاني، في مباراة الغد رغم حسم التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفوز أمر مهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره.

استقبلت اليوم اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الحكم الدولى أمين عمر هو الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني يوم 10 مايو المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بأن يدير اللقاء طاقم حكام مصري.

ربطت العديد من التقارير، المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى بالانتقال إلى نادى الزمالك فى الموسم المقبل، بناء على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء.

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لجهازه المعاون، عزمه إشراك محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق بالمباريات بشكل تدريجي بعد تألقه الملفت في التدريبات واستعادته جزء كبير من لياقته البدنية، حيث أكد المدير الفني أنه يرفض المغامرة بشيفو قبل التأكد من جاهزيته بنسبة 100% ليظهر بالشكل الذى يليق به أمام الجماهير.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستمر غياب محمود كهربا رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى إمكانية عودته للمباريات بداية من لقاء سيمبا.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.