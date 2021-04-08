شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحرز ذهبية سلاح الشيش للفرق شباب وشابات ببطولة العالم مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب روسيا للشباب والشابات بذهبية منافسات الفرق لسلاح الشيش ضمن بطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021 بالصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وفاز رجال روسيا على رجال أمريكا في النهائي بنتيجة 45-35 لتحصد روسيا الذهبية وأمريكا على الفضية، وجاءت فرنسا في المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على بولندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 45-40.

بينما فازت سيدات روسيا على سيدات أمريكا في النهائي بنتيجة 45-43 لتحصد روسيا الذهبية وأمريكا على الفضية وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على رومانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 45-29.

وتقام غدا الجمعة منافسات اليوم الأول لسلاح سيف المبارزة للفردي شباب وشابات.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.