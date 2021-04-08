شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فينجادا مديرا فنيا لاتحاد الكرة خلفا لمحمود سعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
استقبلت اليوم اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.
وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.
أشار المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، إلى أن رئيس اللجنة الحالية تحدث معه منذ فترة واعتذر له قائلاً: "رئيس اللجنة طلبنىى واعتذر لى وقال لىٌ: "أنا بتفرم ولن أمس راتبك لكن كل ما حدث خلال هذه الجلسة لم يُنفذ"، متابعًا: "المستشار القانونى خيرنى إما أن اتقدم باستقالتى أو يتم إقالتى، وفى اليوم التالى ذهبت إلى مقر اتحاد الكرة، وفوجئت أيضًا بأن فرد الأمن يسألنى عن موعد جمع متعلقاتى لإخلاء الغرفة وتسليم مفاتيحها، و تلقيت خطابا بإنهاء تعاقدى وإيقاف جميع مستحقاتى لحين إنهاء لجنة الانضباط من التحقيق فى أزمة منتخب الشباب الذى كان يقوده ربيع ياسين".
وأكد محمود سعد أنه عمل مع المنتخبات وأجهزتها الفنية بشكل كبير، فهل هذا هو التكريم المناسب الذى ينتظره؟، قائلاً: "أنا قلت للمدير التنفيذى وليد العطار ستنال نفس المصير، وراقب ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى من مختلف المدربين،، مختتمًا: "لن أستقتل على المنصب، لم أحضر من الشارع، بل أنا قادم من نادى الزمالك الكبير جدًا، فهل معقول ما يحدث معى".