مدرب سيمبا: سنواجه الأهلي لنثبت أننا أصبحنا عظماء وفي النهاية الصدارة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح ديديه جوميز المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني بأنه سيواجه الأهلي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليثبت أن فريقه أصبح عظيمًا، كما صرح ميدي كاجيري مهاجم الفريق بأن الفوز في اللقاء هو هدفهم.

وقال ديديه جوميز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "نحن مقبلين على مباراة صعبة، لقاء هام بالنسبة لنا نظهر لهم أننا أصبحنا فريقًا عظيمًا، وسوف ننهى المجموعة بكل تأكيد ونحن في الصدارة".

وحسم سيمبا التنزاني صدارة المجموعة بعدما تمكن من الوصول إلى النقطة الـ13، فيما لم يحقق الأهلي سوى 8 نقاط وضمن أيضًا وصافة المجموعة.

أما ميدي كاجيري مهاجم فريق سيمبا فقال: "نحن نمتلك فريقًا جيدًا، ونلعب أمام فريق جيد، لكن يجب أن نعلم أننا في دوري الأبطال، حيث أن كل من يلعب بكل، وبالنسبة لنا نحن نلعب لنثبت أننا على أتم جاهزية لمواصلة الانتصارات".

ويلعب الأهلي أمام سيمبا مساء الجمعة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.