الاتحاد يفوز على الأهلي بدوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في ختام المرحلة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 79-71، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية.

وتقدم الأهلي في المباراة وأنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 19-18، لكن الاتحاد عاد في اللقاء وأنهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 35-32.

وواصل الاتحاد تفوقه وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 63-53.

وشهدت الفترة الرابعة صحوة للأهلي بفضل تألق إيهاب أمين وقللوا الفارق إلى النتيجة 61-63، وتعرض أمين للإصابة في المباراة وسقط اللاعب على الملعب ليخرج ويستكمل العلاج خارج الملعب.

لكن الاتحاد نجح في توسيع الفارق مع الاهلي مرة أخرى، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 79-71.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لفريق سلة الاهلي بعد 6 إنتصارات متتالية في جولة الإياب للمرحلة الترتيبية بدوري السوبر للسلة.

وبهذه النتيجة حافظ الاتحاد على المركز الأول في صدارة المرحلة الترتيبية للمسابقة برصيد 26 نقطة، بينما أصبح رصيد الاهلي 22 نقطة في المركز الرابع.