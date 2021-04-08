الشناوي: كنت أتمنى التأهل على رأس المجموعة.. ونلعب للفوز أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، إن سيمبا منافس قوي، مشددًا على أهمية مباراتهم أمامه يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الخميس:"مباراة سيمبا هامة وسنلعب للفوز والفريق في حالة تركيز شديد استعدادًا للمباراة، لأن الأهلي يلعب دائمًا من أجل الفوز".

وأشار حارس الأهلي، إلى أنه كان يتمنى صعود فريقه على رأس مجموعته، قائلًا:" لكن الأهم هو أننا حققنا هدفنا في حسم التأهل من السودان.

وأتم الشناوي تصريحاته بالتشديد على أن فريقه يسير بخطى ثابتة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وكل اللاعبين يركزون من أجل تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى التركيز في المباريات والمنافسات الأخرى المقبلة من أجل حصد المزيد من البطولات.