اتحاد الكرة يلتقي بفينجادا لمناقشة توليه مهمة المدير الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

عقدت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة باتحاد الكرة جلسة اليوم الخميس مع المدير الفني البرتغالي بيلو فينجاد، من أجل التفاوض حول تولى مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة خلفًا لمحمود سعد الذي أقيل مؤخرًا.

وقال اتحاد الكرة في بيان نشره اليوم الخميس: "استقبل اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد في مقر الاتحاد".

وتابع بيان اتحاد الكرة: "ذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد".

وأضاف: "كان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة".