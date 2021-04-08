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الخطيب: أُقدر التحكيم المصري.. والقمة تحتاح طاقمًا أجنبيًا من التصنيف الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تقديره للتحكيم المصري، مشيراً إلى أن المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وأشار الخطيب، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى أنه أثناء لقاء جمعة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، أبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، ‏وكان رده واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك.

وأوضح رئيس النادي الأهلي، أنه شدد على مجاهد بضرورة اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة.

وأتم الخطيب تصريحاته بالتنويه إلى أنه ما زال هناك وقت كاف؛ ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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