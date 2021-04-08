الخطيب: أُقدر التحكيم المصري.. والقمة تحتاح طاقمًا أجنبيًا من التصنيف الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تقديره للتحكيم المصري، مشيراً إلى أن المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام أجانب لا تعني أبدًا التقليل من شأن الحكام المصريين.
وأشار الخطيب، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى أنه أثناء لقاء جمعة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، في احتفالية اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، أبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، وكان رده واضحًا بأن الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك.
وأوضح رئيس النادي الأهلي، أنه شدد على مجاهد بضرورة اختيار طاقم تحكيم أجنبي من التصنيف الأول على مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة.
وأتم الخطيب تصريحاته بالتنويه إلى أنه ما زال هناك وقت كاف؛ ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.