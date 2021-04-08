موسيماني: مُجبر على تغييرات أمام سيمبا.. وصدارة المجموعة لا تعني التتويج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه سيضطر لإجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة فريق سيمبا التنزاني في ختام منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال موسيماني :"التغييرات ستكون اضطرارية أمام سيمبا، ولن يحدث ذلك بسبب حسم التأهل، لكننا نُعاني من عدة إصابات إضافة إلى جدول المباريات المزدحم".

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وصيفاً للمجموعة، بينما تصدر سيمبا التنزاني ليضمن ملاقاة أحد أصحاب المركز الثاني في دور الثمانية، بينما يصطدم الأهلي بأحد أبطال المجموعات الأخرى.

وأضاف موسيماني: "أوائل المجموعات في الموسم الماضي جميعهم خسروا في ربع النهائي، وتوج النادي الأهلي باللقب بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته".

وأتم موسيماني :"الأهلي لن يلعب مكتمل الصفوف أمام سيمبا اضطرارياً، وعلينا أن ننظر إلى تأهلنا في المركز الثاني بصورة إيجابية، مثلما حدث في الموسم الماضي الذي شهد تتويجنا باللقب".